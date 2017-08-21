Katar'ın 2022 Dünya Kupası için inşa edeceği 'takke' stadyumu

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, 7 adet stat yapımı için çalışmalarını sürdürüyor. Organizasyon için dev bir yatırıma imza atan Katar, Al Thumama Stadyumu'nun projesini tanıttı.

Son teknolojiyle inşaaları devam eden 7 stadyum için 5.5 milyar dolar bütçe ayrıldı. Al Thumama Stadı, Khalifa International Stadium’da olduğu gibi son teknoloji havalandırma sistemiyle donatılacak ve mekan içindeki hava sıcaklığını 18 dereceye kadar düşürecek.

Daily Mail’de yer alan habere göre, mimarisi Katarlıların 'gahfiya' adını verdiği bir çeşit takkeden esinlenerek yapılmakta olan 40 bin kapasiteli olan stat, turnuvanın ardından 20 bin kapasiteye düşürülecek.

İnşaası süren 7 stattan biri olan Al Thumama Stadyumu’nda ise sadece futbol değil; basketbol, hentbol, yüzme, binicilik, voleybol için salon ve pistlerin yanı sıra idman sahaları da olacak.