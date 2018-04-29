Katar'dan bu yıl sadece 70 kişi hacca gitti

Suudi Arabistan da dahil bazı Arap ülkeleri ile diplomatik kriz yaşayan Katar'dan bu yıl hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'ye gidenlerin sayısı 70'te kaldı.

Times gazetesinin haberine göre Katarlılar, kötü muameleye maruz kalma endişesiyle bu yıl Suudi Arabistan'a gitmedi.

Yetkili tur operatörleriyle bu yıl yaklaşık 2 bin 400 Katarlı hacı adayının Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyordu.

Suudi Arabistan, krizle birlikte Katarlılardan ülkeyi terk etmelerini istemiş, hac ziyaretini gerçekleştirmek isteyen Katarlılara ise sınırlama getirilmeyeceğini açıklamıştı.

Geçen yıl 12 bin Katarlı hac ziyareti gerçekleştirmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn ve Yemen dahil bazı ülkeler Haziran ayı başında Katar'ı "terörizme destek vermekle" suçlamış ve bu ülkeyle ilişkilerini kesmişti.

Katar ise iddiaları reddediyor.

Ambargolar dahilinde Katar Havayolları bu ülkelerin hava sahalarını da kullanamıyor.

Son olarak Katar, Körfez ülkelerinin hazırladığı 13 maddelik talep listesini kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan'ı bu yıl 1 milyon 700 bin hacı adayını ziyaret etmesi bekleniyor.