Katar'dan BAE'ye dava tehdidi

Washington Post gazetesinin hafta başında ABD istihbarat servisinin raporuna dayandırarak yayınladığı haber sonrası Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef aldı.

Katar Haber Ajansı'nın 23 Mayıs'ta uğradığı siber saldırının BAE ile bağlantılı olduğu sonucuna varan raporun habere konu olması sonrası Katar hükümetinin iletişim dairesi yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "Bu utanç dolu siber terörizm saldırısının Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyelerinden birisine atfedilmesi özellikle büyük talihsizlik" ifadesi yer aldı.

Hükümetin iletişim dairesinin direktörü Saif bin Ahmed Al Thani'nin sözlerine yer veren açıklamada "Bu suç eylemi uluslararası hukuk ile KİK, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler üyeleri arasında imzalanmış anlaşmaları açık bir şekilde ihlal ediyor" ifadesi yer aldı.

Katar hükümetinin siber saldırının sorumlularının tespitiyle ilgili soruşturmasının devam ettiğini kaydeden direktör, savcıların "bu suçun sorumlularının ve teşvik edenlerin adalet önüne çıkarılması için her türlü yasal işlemi yapacaklarını" söyledi.

Körfez krizinin başlangıç noktası

Haziran ayı başında Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'in Katar'a karşı ekonomik ve diplomatik abluka uygulamaya karar vermesi ile başlayan krizin başlangıcı Katar Haber Ajansı'nda çıkan haberlere uzanıyor.

24 Mayıs'ta Katar Haber Ajansı'nın internet sayfasında Emir Şeyh Tamim bin Hamad al Thani'nin sözde İran'ı övdüğü ve İsrail ile dostluk ilişkilerinden söz ettiği bir haber yayınlanmış ve benzeri mesajlar haber ajansının Twitter paylaşımlarında da çıkmıştı.

Washington Post'ta yayınlanan habere göre BAE yönetimi Katar Emiri'nin ağzından çıktığı iddia edilen haberlerin yayınlanmasından bir gün önce siber saldırı konusunu görüştü.

Katar Haber Ajansı, derhal sayfasından çıkardığı haberin bilgisayar korsanları tarafından yerleştirildiğini duyurmuştu. Düzeltmeye rağmen Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE ve Mısır Katar medyasını bloke etmiş ve takip eden günlerde diplomatik kriz patlak vermişti.

BAE'nin Washington Büyükelçiliği yayınladığı bildiride, gazetede çıkan haberin asılsız olduğunu ve Katar'ın resmi internet sitesine yapılan siber saldırıyla ilgilerinin olmadığını duyurdu.

Katar dava açacak

Öte yandan Katar yönetimi, kendisine ambargo uygulayan dört devlet aleyhinde, bugüne kadar uğradığı zararın tazmini için uluslararası mahkemelerde dava açmaya hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İsviçre'de Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab ile bir araya gelen Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Jassim Al Thani Körfez'deki krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Katar Ekonomi Bakanı'na atıfta bulunan AA, "Katar, gerekli tüm yasal prosedürleri uygulayacak ve ambargo uygulayan ülkelerin yargılanması için bölgesel ve uluslararası mahkemeler ile kurumlara başvuracaktır" ifadesine yer verdi.

Ajansın haberine göre Katarlı bakan davaların ne zaman ve nerede açılacağına ya da hangi hukuki kanallara başvurulacağına dair bilgi vermedi.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği dört Arap ülkesi Haziran başında Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini sonlandırdıklarını açıklamıştı. Bu dört devlete daha sonra Yemen, Maldivler ve Libya’nın doğusundaki hükümet de eklenmişti.

Katar'ın dışlanmasına gerekçe olarak "terör örgütlerine desteği" gösterilmiş ve yaptırımların sonlandırılması için bu devlete verilen ve aralarında Türkiye'nin inşa edilmekte olan askeri üssünün de kapatılmasını içeren 13 maddelik talep listesi bu ay başında Katar tarafından reddedilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AP,ÇÖ/BK