Katar'da pasaportuna el konarak, ücretsiz çalıştırılan işçi FIFA'ya dava açtı

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'da çalışma koşullarına ilişkin endişeler adli boyuta taşındı.

2010 yılında açıklanan kararla Katar'ın dünyadaki en önemli futbol organizasyonuna ev sahipliği yapacağının açıklanması, ülkede böyle bir futbol kültürü olmadığı gerekçesiyle eleştirileri beraberinde getirmişti.

Ancak Guardian'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişmeyle bu itirazlar ilk kez adli bir boyut kazandı.

Katar'daki stadyum ve altyapı inşaatlarında çalıştırılan işçilerden birinin şikâyeti üzerine Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV), İsviçre adli makamlarına müracaat ederek FIFA'ya dava açtı.

Nadim Sharafur Alam isimdi bir Bangladeşli işçinin, Katar'da pasaportuna el konularak ücretsiz çalıştırıldığını beyan etmesi üzerine harekete geçen FNV, Katar'daki çalışma koşullarından FIFA'yı da sorumlu tutarak yargı yoluna başvurdu.

FIFA suçlamaları kabul ederse binlerce işçiye tazminat hakkı doğacak

FIFA'nın üç hafta içinde suçlamaları kabul etmesi ve işçinin zararını tazmin etmesi halinde duruşma olmadan davanın sonuçlanma ihtimali bulunuyor.



Ancak böyle bir durumda, mağduriyeti olan binlerce işçinin de aynı yola başvurarak FIFA'dan zararlarını tazmin etme ihtimali doğacak. Bu da FIFA'nın kasasından milyonlarca Euro'luk bir meblağın çıkması anlamına geliyor.

Katar'da inşaatlar için çalıştırılan göçmen işçilerin sayısının 1.7 milyona ulaştığı ve bu işçilerin büyük bölümünün pasaportlarına el konularak ücretsiz biçimde, bir diğer deyişle "kafala sistemi" usulüne göre çalıştırıldığı tahmin ediliyor.