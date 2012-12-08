Katar'da iklim gerginliği!

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen iklim zirvesinde, küresel ısınmaya karşı alınacak önlemler üzerinde anlaşmaya varılamadı.

Katar'ın başkenti Doha'da, iki hafta önce başlayan BM İklim Değişikliği Konferansı'nda süren pazarlıklar sonuca bağlanmadı.

Önlemler konusunda uzlaşmaya sağlanamayınca, cuma akşamı bitmesi gereken zirvenin uzatılmasına karar verildi.

Son dakika pazarlıkları

Katar'ın, sunduğu yeni uzlaşma önerileriyle zirvenin sonuçsuz bitmesini önlemeye çalıştığı kaydedildi. Zirveye yaklaşık 190 ülke temsilcisi katıldı.

Bu yılın sonunda süresi sona erecek olan Kyoto Protokolü'nün geçerliliğini 2020 yılına kadar uzatılması konusunda katılımcıları ikna etmeye çalışan Katar, iklimin korunması önlemlerine uymaları için kalkınmakta ve gelişmekte olan ülkelere nasıl mali destek verileceği konusunun da gelecek yılki zirveye ertelenmesini önerdi.

Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerden finansman desteği talep ederken, ABD, Kanada, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin ise iklim değişikliği ile mücadele kapsamında denetlenebilir taahhütler üstlenmeleri için gelişmekte olan ülkelere baskı yaptığı ifade edildi.



Yeni iklim antlaşması



Öte yandan Kyoto Protokolü'nün yerini alması hedeflenen yeni bir iklim antlaşmasına ilişkin de katılımcı ülkeler görüş birliği sağlayamadı.

ABD'nin sıkı iklim koruma önlemlerine karşı çıkması bu konuda ilerleme sağlanmasının engellediği belirtildi.

ABD'nin, yoksul ülkelere iklim koruma önlemlerine uyması için mali yardım konusunda da çekimser bir tutum izlediği kaydedildi.



(Deutsche Welle Türkçe)