Katar’da gıda fuarına giden Türk iş adamı haşhaşlı ekmekten tutuklandı

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Katar’da gıda fuarına katılan iş adamı tam tahıllı lavaş ürününün içinde haşhaş olduğu gerekçesiyle ülkeye uyuşturucu sokmaktan gözaltına alındı.

Kötü koşullarda gözaltında tutulan işadamı serbest bırakıldıktan sonra yaşadıklarını DHA\'ya anlattı.

Katar’da 7-9 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve A. Aksular Gıda şirketinin katılımcı olduğu Food Hospitality Qatar 2017 Fuarı’na gitmekte olan şirketin genel müdürü Çağlar Aksu, Katar’ın narkotik polisi tarafından dün tutuklandığını söyledi.

Lavaş ekmeği (Mexican tortilla) ve çeşitleri, kurabiye, mantı, kemalpaşa, şekerpare, güllaç, hazır toz çorba Çeşitleri, baklavalık ve böreklik yufka, kadayıf, künefe, chapati Ekmeği gibi ürünlerini fuarda sergileyecek olan şirket yöneticisinin ülkeye girişinde sorun çıkartılan ürün tam tahıllı Mexican tortilla/tam tahıllı lavaş ekmeği.

Fuar için gönderilen 50-60 çeşit üründen bir tanesi olan tam tahıllı ekmek ürünün içinde haşhaş bulunması sebebiyle tutuklanan Aksu, gözaltı şartlarının çok kötü olduğunu söyledi ve ekledi:

\"Tüm gün boyunca farelerin olduğu, yatakların idrar ve dışkı koktuğu, iğrenç bir hücrede, insanlığa ve kardeşliğe yakışmayan şartlarda gözaltında tutuldum. Fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladılar, konsoloslukla görüşmeme izin vermediler, avukat tutmama izin vermediler. Çevremden herhangi birine bilgi vermeme izin vermeden kolumdan tutup zorla Arapça yazılı belgelerin altına parmak bastırmak suretiyle imza attırdılar. Bunu yapanlar uyuşturucu ve kaçakçılıktan sorumlu emniyet biriminin 8 Kasım 2017 tarihinde 07:00-17:00 saatleri arasında görevli tüm polis memurlarıdır.\"

Türkiye hükümetinin faaliyetleriyle dost-kardeş ülke ilan edilen Katar’da tutuklanan Türk iş adamı serbest bırakıldıktan sonra “Bu yaşadığım olayla birlikte görünen o ki; Katar basında yansıtıldığı gibi Türklere karşı dost değil; kardeş hiç değildir…” sözleriyle sitemde bulundu.

Katar polisinin iyi ilişkileri ve ticareti geliştirme niyetiyle ülkesine fuar katılımcısı olarak gelen Türk işadamlarını tutukladığını belirten Aksu “Ve fiziksel, psikolojik şiddet uygulayıp tehditler ederek bir Türk iş adamını özgürlüğünden alıkoymuştur” dedi. (Fotoğraflı)