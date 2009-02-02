Katarakt yaşlılık habercisi

Konya’da Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Kamış, insanların yaşlanmaya başladıkça katarakt olma ihtimalinin arttığını söyledi. Doç. Dr. Ümit Kamış, kataraktın 65-74 yaşlar arası kişilerin yüzde 50’sinde, 75 yaştan sonra yüzde 70’inde görüldüğünü söyledi.



Gözün içerisinde saydam bir lens olduğunu ve bu lensin saydamlığını kaybedip, bir perde gibi görmeyi engellemesinin katarakta sebep olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ümit Kamış, “Yaşlanan insanlarda kırışıklıklar ve saçtaki beyazlamalar gibi kataraktla da karşılaşır. En çok yaşlanmanın etkisiyle katarakt oluşumuna rastlanır. Bunun dışındaki nedenleri ise travmalardan sonra aşırı x ışını ya da güneş ışığına maruz kalan gözlerde, sigara içenlerde, genetik faktörler, göz ameliyatı, gözdeki yara, şeker hastalığı, bazen de doğuştan katarakt olabilir” dedi.



Yaşa bağlı katarakt gelişimde pek çok etkenin rolü olduğunu belirten Doç. Dr. Ümit Kamış, “Lens, yaşlandıkça ağırlığı ve kalınlığı artar. Lens çekirdeği sıkışır ve sertleşir. Kristalin ismi verilen lens proteinleri kimyasal bir değişim geçirir. Bunun sonucunda lensin saydamlığı azalır” diye konuştu. Kataraktın genelde yavaş ilerlediğine dikkat çeken Doç. Dr. Kamış, “Katarakt ilerledikçe net görmeniz kaybolmaya başlar. Bazı hastalarda katarakt zamanla ilerlediğinde yakını daha iyi görmeye başlarlar. Bu durum geçicidir. Gözün içerisinde doğuştan var olan lensin yapısı protein ve sudan oluşur. Bu lens zamanla saydamlığını kaybettiğinde ve ışığı geçiremeyecek kadar kaplandığında olgunlaşmış katarakt oluyor” dedi. Doç. Dr. Ümit Kamış, hastaların görüşü ve iş yapabilme yeteneği zayıflamadan katarakt ameliyatı olmaları gerektiğini belirtti.



(DHA)

