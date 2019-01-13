Katar'a satılan tarihi yalı, otel oluyor

İstanbul Boğazı’nın en görkemli yapılarından birisi olan Sarıyer’deki tarihi Kocataş Yalısı, lüks otel olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Yalı, Katarlı iş insanına satılmıştı.

Katarlı iş insanına Omar Hussain Alfardan’ın satın alıp restore ettirdiği yalıyı ABD’li otel zinciri SIX SENSES işletecek.

Hürriyet'in aktardığına göre, geçirdiği yangının ardından kullanılamaz hale gelen Sarıyer’deki tarihi Kocataş Yalısı'nın, Katarlı işadamı Omar Hussein Alfardan tarafından 200 milyon dolar yatırımla eski haline dönüştürüldüğü ifade ediliyor.

Arif Mardin ve Betül Mardin’in de doğduğu yalı 2019’un ikinci yarısından itibaren lüks otel olarak hizmet verecek.