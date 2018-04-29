Katar'a hava sahası yasağı başlıyor

Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen beş ülkeden biri olan Mısır, bugün TSİ 07:00'den itibaren Katar uçaklarına hava sahasını kapatacağını açıkladı.

Suudi Arabistan ve Bahreyn'in de gün içinde hava sahalarını kapatmaları bekleniyor.

Aralarında Bahreyn, Suudi Arabistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Maldivler, Libya'nın doğu bölgesindeki hükümet ve Mısır'ın da bulunduğu bazı Arap ülkeleri 5 Haziran'da Katar ile diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklamış, gerekçe olarak da "Katar'ın terör örgütlerini desteklemesini" göstermişti.

Katar bu suçlamaları reddederken ülkenin borsası Pazartesi günü yüzde 7.2 düşüşle kapatmıştı.

Bu ülkelerinin Katar uçaklarına hava sahalarını kapatmalarının ardından Katar'dan kalkıp batı yönüne gidecek uçakların, komşu ülkelerin etrafından dolaşması gerekecek.

AP'ye bilgi veren bir Somalili yetkili, ülkelerinin hava sahasını kullanan Katar uçaklarının sayısında Pazartesi büyük bir artış yaşandığını söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan ve bölgenin en büyük hava limanlarından biri olan Hamad Uluslararası Havalimanı ve Qatar Havayolları'nın bu yasaktan etkilenmesi bekleniyor.

Bölgedeki devletlerin Katar'la ilişkileri kesmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki liderlerle bir telefon trafiği gerçekleştirdi.

Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile görüşerek bölgedeki gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan'ın konuyla ilgili görüşmelere devam edeceğini belirtti.