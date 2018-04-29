Katar yaptırımları Umman üzerinden aşmayı hedefliyor

Katar, Körfez ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımları Umman üzerinden aşmayı planladığını açıkladı.

Katar Liman İdaresi Şirketi'nden yapılan açıklamada Umman'ın Sahar ve Salalah kentilerine haftada üç gün gemi gönderileceği açıkladı.

Katar'a gelecek kargolar daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gelerek buradan dağıtılıyordu. Fakat BAE de Katar'a yaptırım uygulayan ülkeler arasında yer alıyor.

Arap yarımadasında küçük bir ülke olan Katar, 5 Haziran'dan beri Körfez'deki Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra dünyanın başka bölgelerindeki bazı ülkelerin yaptırımları altına girdi.

Bu ülkeler kalkış veya varış noktası Katar olan gemiler ve uçakları kendi hava sahalarına ve karasularına kabul etmiyor.

2,7 milyon nüfuslu Katar, gıda ihtiyacının büyük kısmını ülke dışından sağladığı için uluslararası ticarete bağımlı durumda.