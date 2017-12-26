Katar ve Suudi Arabistan arasında 'satranç' krizi

Katar'ın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'na katılmayacağı bildirildi.

Katar Satranç Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, 26-30 Aralık'ta düzenlenecek şampiyonaya Katar A Milli Takımı oyuncularının katılmayacağı duyurulurken, gerekçe olarak "şampiyonayı düzenleyen komitenin, takım oyuncularına müsabakalar sırasında Katar bayrağını açmamaları şartını getirmesi" gösterildi.

Bu şartın Katarlı oyunculara açık bir haksızlık ve uluslararası kuralların ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili gerekli hukuki prosedürün uygulanacağı vurgulandı.

Katar Satranç Federasyonu Genel Sekreteri Muhammed el-Mudihaki ise Katar haber ajansı QNA'da yer alan açıklamasında, söz konusu durumun, farklı alanlarda düzenlenen müsabakalara ilişkin uluslararası kurallara aykırı olduğunu kaydetti.

Mudihaki, Katar'a abluka uygulayan ülkelerin, başarısız girişimler yoluyla Katar sporunu yok etmek için elinden geleni yaptığını belirtti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.