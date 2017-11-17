Katar ve Sudan Kızıl Deniz'in en büyük limanını yapıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Kasım (DHA) - Sudan Ulaştırma Bakanı Makkawi Awad, Katar hükümeti ile Kızıl Deniz\'in en büyük limanını inşa etmek için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Sudan Ulaştırma Bakanı Makkawi Awad iki ülke arasında artış gösteren çeşitli işbirliklerinden dolayı Kızıl Deniz\'in en büyük limanını inşa etmeye hazırlandıklarını söyledi. Görüşmelerin tamamlandığını belirten Awad, Katar hükümetinin, \"Sudan Limanı\"nı geliştirmeyi hedeflediğini ve limanın Sudan ve diğer komşu ülkeler aracılığıyla kullanılmasını istediğini belirtti. Awad, limanın Dubai Port şirketinin bir uzantısı olduğu iddialarını reddetti.

Yerel haberlere göre yakın bir zamanda Sudan\'ın başkenti Hartum\'da bir araya gelen Katar Maliye Bakanı H.E. Ali Sharif Al-Emadi ve Sudan Başkanı Ömer el-Beşir iki ülke arasındaki ekonomik durumu gözden geçirdi. Sudan Maliye Bakanı Mohammed Osman, Katar Maliye Bakanı ile bizzat görüştüğünü ve Sudan\'ın ekonomik kalkınması adına ortak liman projesi için anlaşmaya vardıklarını söyledi. Katar Maliye Bakanı Al-Emadi ise ülkesinin yol, köprü ve baraj yapımı gibi ülkeyi geliştirmesi hedeflenen projelere katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Sudan Yatırım Bakanlığı, liman projesinin açıklanmasının ardından Katar\'ın Sudan\'a yaptığı yatırımların yaklaşık olarak dört milyar dolar olduğunu söyledi.