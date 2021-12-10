Katar ve ExxonMobil, Güney Kıbrıs ile enerji aramak için anlaşma imzaladı

Katar Petrolleri ve ExxonMobil'den oluşan bir konsorsiyum Güney Kıbrıs ile adanın güneydoğusundaki 5. parselde enerji arama ve üretim paylaşımı için anlaşma imzaladı.

Katar resmi haber ajansında yer alan anlaşmaya göre, Katar Petrolleri 5. parselde yüzde 40 hisseye, ExxonMobil ise yüzde 60 hisseye sahip olacak.

Exxon Mobil-Katar Petrolleri konsorsiyumu, 5 Nisan 2017'de de Kıbrıs'ın güneybatısındaki 10 numaralı parselde doğalgaz arama ve sondaj hakkı için Kıbrıs'la anlaşma sağlamış ve ilgili anlaşma 15 Kasım'da uygulamaya girmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Kıbrıs adası açıklarındaki doğalgaz arama çalışmalarına tepki göstermiş, ancak Exxon Mobil-Katar Petrolleri konsorsiyumunun 15 Kasım'da başladığı sondajla ilgili yapılan açıklamada, sadece Exxon Mobil'in adına yer verilmişti.

Denktaş'ın eski danışmanı: Katar ve ABD,Türkiye yerine Rum yönetimine destek vermiş oldu

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, ABD ve Katar'ın bu anlaşmayla Türkiye yerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek vermiş olduğunu ifade etti.

İsmail Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "Fransa ve İtalya sondaj gemilerine yaptıkları gibi Katar-ABD sondaj gemisi de kıta sahanlığımızdan çıkarılacak mı?" diye sorarken, "Katar-ABD-Rum'un imzaladığı bu anlaşma Türkiye'nin sırtından hançerlenmesidir Türkiye'ye saygısızlık ve düşmanlıktır, Rum'a destek vermektir" yazdı.

İsmail, "Katar-ABD bu anlaşma ile gerçek ve güvenilecek bir dost ve müttefik olmadıklarını yeniden kanıtlamışlardır. Bu durumda Türkiye Katar'a sağladığı güvenliği yeniden gözden geçirmelidir. Oraya polis gönderme kararından vazgeçilmelidir Donanmamız kıta sahanlığımızdaki bu sondaja izin vermemelidir" ifadelerini kullandı.