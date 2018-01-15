Katar ve BAE arasında “uçuş gerilimi”

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Otoritesi, Katar’ın askeri bir uçağının Bahreyn’in Manama kentine sefer yapmakta olan sivil bir BAE yolcu uçağını engellediğini iddia etti; Katar Dışişleri Bakanlığı ise iddiayı yalanladı.

Yolcu uçağının Bahreyn seferinde, \"Katar savaş uçakları ve sivil bir jet eşliğinde gerçekleştirilerek engellenmesinin şiddetle kınadığını\" duyuran BAE, uçaklarının ve yolcularının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımları atacaklarını duyurdu. BAE Sivil Havacılık Otoritesi, yetkililerin bilgisi dahilinde olan bir sefer yapmakta olan uçağın Katar tarafından engellenmesini, “uluslararası hukuğun ve güvenlik standartlarının ciddi şekilde ihlali” olarak yorumladı.

Katar otoriteleri ise Katar savaş uçaklarının BAE yolcu uçağına eşlik ederek engellediği iddiasını yalanladı. Katar Dışişleri Bakanı sözcüsü Twitter’dan yaptığı açıklamada, iddianın gerçek olmadığını vurgulayarak, “#Katar devleti Katar savaş uçaklarının sivil bir BAE yolcu uçağını engellediği iddiaları tamamen yanlıştır; detaylı bir açıklama yapılacaktır” yazdı.

Katar, Cumartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne BAE savaş uçaklarının son haftalarda iki kez Katar hava sahasına izinsiz girdiğine ilişkin şikayette bulunmuştu.

Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran 2017’den beri Katar\'a abluka uyguluyor.