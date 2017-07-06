Katar ve ABD arası uçuşlarda elektronik cihaz yasağı kaldırıldı

Katar'dan ABD'ye giden uçaklarda elektronik cihaz yasağı kaldırıldı

Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan ABD'ye gidecek uçaklarda dizüstü bilgisayar ve diğer elektronik cihazlara getirilen yasak kaldırıldı.

Katar Havayolları (Qatar Airways) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamad Uluslararası Havalimanı'nın, ''ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen ek güvenlik önlemlerini yerine getirdiği'' belirtildi.

ABD, mart ayında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeden ABD'ye yapılan uçuşlarda, yolcuların elektronik cihazlarını yanlarına almalarını yasaklamıştı.