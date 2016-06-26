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Bilim / Teknoloji

Katar üç yeni gezegen keşfetti, hepsinin adını 'Katar' koydu

Gezegenlerin çaplarının Dünya’nın çapından 12 ila 17 kat büyük olduğu ifade edildi

26 Haziran 2016 20:42

ABD, İspanya ve Çin’deki rasathaneler fotoğrafladı. Katarlı bilim adamları, bu kareleri taradılar ve üç yeni gezegen keşfettiklerini açıkladılar. Gezegenlere Katar 3b, Katar 4b ve Katar 5b adları verilecek.

Katar resmi haber ajansı QNA’da yer alan habere göre, Katar Çevre ve Enerji Araştırmalar Enstitüsü Müdür Vekili Halid es-Subeyi başkanlığında bilim adamlarından oluşan ekip; ABD, İspanya ve Çin’de yer alan rasathanelerin çektiği on binlerce fotoğrafı taramasının ardından galaksi yıldızları etrafında dönen üç yeni gezegen keşfetti.

Keşfedilen gezegenlerin kütle bakımından Sıcak Jüpiterler sınıfından olduğunu belirten Subeyi, gezegenlerin çaplarının Dünya’nın çapından 12 ila 17 kat büyük olduğunu ifade etti.

Gezegenlerin ana yıldıza yakın olmasından dolayı yüzeydeki sıcaklığının bin 400 ila bin 700 derece olduğunu kaydeden Subeyi, gezegenlerin kendi yıldızlarının yörüngesinde bir turunu 1,8 ila 2,9 günde tamamladığını aktardı.

Gezegenlerin Güneş Sistemi’nden bin 400 ila bin 800 ışık yılı uzaklıkta bulunduğuna dikkati çeken Subeyi, gezegenlerin Katar 3b, Katar 4b ve Katar 5b şeklinde adlandırılması konusunda Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) ile anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Katarlı bilim adamları 2010 ve 2011 yıllarında Katar 1b ve Katar 2b adları verilen iki gezegen keşfetmişti. 

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