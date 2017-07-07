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Dünya

Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz

"Bahreyn ve Mısır'ın kredi notu çöp seviyesinde"

07 Temmuz 2017 11:33

Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi, "ülkesinin tehdit edilemeyecek kadar çok zengin bir ülke olduğunu" söyledi.

El-Emadi, İngiliz Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 250'sine denk gelen ulusal varlık fonlarına sahibiz. Katar Merkez Bankası rezervlerimiz var. Maliye Bakanlığı'nın stratejik rezervleri var" dedi.

Ülkesinin ekonomisini, Doha'ya ambargo uygulayan ülkelerin ekonomileriyle karşılaştıran El-Emadi, ekonomik temellerinin bu ülkelerden çok daha güçlü olduğunu savundu. El-Emadi, on yıllardır süren doğal gaz satışının sonucu olarak güçlü mali rezervlere sahip olduklarını da ifade etti.

"Bölgenin en hızlı büyüyen ülkesiyiz"

El-Emadi bu ülkelerin ciddi ekonomik sorunları olduğunu söyledi:

"Bahreyn ve Mısır'ın kredi notu çöp seviyesinde. Suudi Arabistan'a bakarsanız mali durumlarıyla ilgili gerçek sorunlar yaşadıklarını görürsünüz. Bölgede en hızlı büyüyen ülkeyiz. Bize en yakın Körfez İşbirliği Örgütü üyesi ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri) yüzde 40 daha hızlı büyüyoruz."

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, terörizme destekle suçladıkları Katar'a geçen aydan bu yana ambargo uyguluyor.

Bu ülkeler iki hafta önce ise 13 maddelik bir talep listesi yayımlamış, ambargonun kaldırılması için bu taleplerin kabulünü şart koşmuştu.

Talepler arasında Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması, medya kuruluşu El Cezire'nin yayınını durdurması, İran'la ilişkilerin zayıflatılması ve Yemen'deki isyancı Husilere desteğin sonlandırılması da bulunuyordu.

Doha, bu talepleri gerçekçi ve uygulanabilir olmadıkları gerekçesiyle reddederken sorunun çözümü için uygun şartlarda diyaloğa girmeye hazır olduğunu belirtmişti.
Olay, on yıllardır Körfez'de yaşanan en büyük kriz olarak değerlendiriliyor.

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KatarSuudi ArabistanMısırBahreynBirleşik Arap EmirlikleriAli Şerif el EmadiDoha

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