Katar, Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısını uygulamaya başladı

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Katar, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısının ulaşmasıyla ücretsiz aşılama kampanyasını başlattı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Katar da ABD, Britanya, Kanada, İsrail gibi Pfizer'in geliştirdiği Koronavirüs aşısını uygulayan ülkeler arasında yerini aldı.

Aşılama kampanyası çerçevesinde öncelik 70 yaş üstüne, kronik hastalığı olanlara ve sağlık çalışanlarına verilecek. Ülkedeki ilk aşılama aşamasının 31 Ocak 2021'e kadar süreceği; 2021 içinde de tüm nüfusun aşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

Katar, Pfizer'in dışında ABD'li şirket Moderna ile de anlaştı.