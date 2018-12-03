Katar, OPEC'ten çekiliyor

T24 Haber Merkezi

Katar Enerji Bakanı, artık Katar'ın diğer ülkeler gibi, petrol alım satımı yapacağını açıkladı ve Katar'ın OPEC'den doğan mevcut taahütlerini 19 Ocak'a kadar yerine getireceğini açıkladı.

Bu açıklamalar sonrası petrol fiyatları yüzde 5 arttı. Brent tipi petrolün varili sabah saatlerinde 62 dolardan işlem görüyor.

Ülkesinin ayrılık kararını açıklayan Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, "OPEC'ten ocak itibariyle çekileceğiz. Kararımızı OPEC'e bu sabah ilettik. Katar, OPEC'e üye olmayan herhangi bir ülke gibi onun krallığına uymaya devam edecektir. Ama Katar, ocak ayı sonrasında OPEC'in yaptığı anlaşmalara uymak zorunda kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.



Al-Kaabi, Katar'ın ayrılmasının OPEC'in petrol üretim kararları üzerinde "küçük" bir etkisi olacağını belirtirken, "57 yıldır üyesi olduğumuz OPEC'ten ayrılmak kolay değil" diye konuştu.

Katar'ın bu açıklamasının ardından 6 Aralık'ta bir zirve yapılması bekleniyor.

Enerji Bakanı Al- Kaabi yaptığı açıklamada "Ayrılma kararımızın sebebi Katar'ın doğal gaz üretimini yılda 77 milyon tondan yılda 110 milyon tona çıkarmak istemesidir" dedi.