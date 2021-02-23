Katar'ın plaj voleybolunda bikini yasağına boykot; "Oraya işimizi yapmaya gidiyoruz, hükûmet nasıl yapacağımıza karışıyor"

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Alman plaj voleybolcuları Kayla Borger ve Julia Sade, Katar'da gerçekleşecek bir turnuvayı "kortta bikini giyme yasağı" nedeniyle boykot ettiklerini açıkladı. Borger ve Sade, bu yasağın olduğu tek ülkenin Katar olduğunu vurguladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Katar, mart ayında FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapacak. Turnuvayla birlikte Doha'da kadınlar ilk kez plaj voleybolu müsabakası gerçekleştirmiş olacak. Ancak etkinlik öncesi, plaj voleybolunda bikini yasağı gibi sert kurallar duyuruldu. Kadın sporculara plaj voleybolu oynarken tişört ve uzun pantolon giymeleri kuralı koyulurken dünya plaj voleybolu federasyonu FIVB karara "ev sahibi ülkenin kültürü ve gelenekleri nedeniyle" saygı duyduklarını açıkladı.

Bir radyo kanalına boykot kararıyla ilgili açıklama yapan Kayla Borger "Biz oraya işimizi yapmaya gidiyoruz ama bizim iş kıyafetlerimizi giyinmemiz engelleniyor. Katar, bir hükûmetin bize işimizi nasıl yapacağımızı söylediği tek ülke ve tek turnuva. Bunu eleştiriyoruz" dedi.

Borger ve Sude, normalde ülkelerin geleneklerine saygı duyduklarını ancak Doha'nın aşırı sıcak havasında plaj voleybolu için bikininin bir gereklilik olduğunu belirtti.