Katar ile Türkiye arasında Swap Anlaşması imzalandı

Katar’ın Türkiye’ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketini hayata geçirme kararının ilk adımı atıldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında Doha’da düzenlenen törenle Swap (ikili para takası) Anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud El-Sani tarafından imzalandı. Katar Merkez Bankası’nın genel merkezinde gerçekleşen imza törenine her iki ülkeden yetkililer katıldı. Söz konusu anlaşmayla, iki ülke arasında yerel para birimleri üzeriden gerçekleştirilen ticaretin kolaylaştırılmasının yanı sıra finansal istikrarın desteklenmesi hedefleniyor. Anlaşma, ülke rezervlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak. Anlaşma kapsamında ilk aşamada kullanılacak kaynağın 3 milyar dolar karşılığı olması bekleniyor.

1 milyar lira üzerinde varlık yönetiyor

Katar devlet fonu iştiraki olan Türkiye’de SPK lisanslı Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş., Re-pie ile beraber gayrimenkul yatırım fonu kurdu.

Kurucunun Qinvest yöneticinin Re-pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş olduğu fon alternatif fon pazarında kurucu ve yöneticinin farklı olduğu ilk fon oldu. Fonun SPK tarafından onaylanan iç tüzüğüne göre; döviz bazlı kiracısı olan ticari mülklere yatırım yapılacak.

Son dönemde Türkiye’ye en büyük desteği sağlayan Katar’ın Türkiye’deki portföy yönetim şirketi Qinvest SPK verilerine göre 1 milyar TL üzerinde varlık yönetiyor. RE-PIE ile kurulan gayrimenkul yatırım fonu ile hem Türk hem Katarlı yatırımcılara güvenli ve sürdürülebilir getiriler sunmayı hedefliyor.

Fon, kurumsal kiracılı ve uzun vadeli döviz cinsinden kiralama sözleşmeleri olan ticari gayrimenkullere yatırım yapacak ve elde ettiği kirayı yatırımcılarına 3 ayda bir dağıtacak. Hedef yatırımcılara yatırdıkları ana para üstünden en az yüzde 7 döviz bazlı kira dağıtmak.

Re-pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Bu fon ile daha çok yabancı kurumsal yatırımcıyı ülkemize çekmeyi ve düzenli kupon ödemeleri ile yatırımcı bazımızı genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin ilk gayrimenkul portföy yönetimi şirketi olan Re-pie, 320 milyon TL portföy büyüklüğü ve 3 aktif gayrimenkul yatırım fonuna sahip. Bu fonların içinde yaklaşık 2.3 milyon metrekare gayrimenkul varlığı var.

Katar Emiri H.E. Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde, Katar’ın 15 milyar dolar yatırım yapacağı gündeme gelmişti. Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye’ye mevduat ve farklı yatırım programları çerçevesinde 15 milyar dolar yatırım yapacaklarını ifade ederek, Türkiye’ye açık destek bildirmişti.