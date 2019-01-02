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Ekonomi

Katar Havayolları Güney Çin Havayolları'nın yüzde 5.0'ini aldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak (DHA) – Katar Havayolları, uçuş ağını küresel ölçekte genişletmek ve dünyanın en hızlı büyüyen ticari havacılık pazarına girmek amacıyla, Güney Çin Havayolları’nın yüzde 5

02 Ocak 2019 18:47

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak (DHA) – Katar Havayolları, uçuş ağını küresel ölçekte genişletmek ve dünyanın en hızlı büyüyen ticari havacılık pazarına girmek amacıyla, Güney Çin Havayolları’nın yüzde 5.0 hissesini satın aldığını duyurdu.
Katar Havayolları CEO’su Akbar al-Baker, Güney Çin Havayolları’nın hem Çin iç pazarında hem de küresel pazarda büyük bir oyuncu olduğunu söyledi ve ekledi:
\"Güney Çin Havayolları’nın çok büyük bir işbirliği potansiyeli var. Katar ve Güney Çin Havayolları\'nın birbirini tamamlayan büyük bir güç ve kaynağa sahip. Hem şirketler hem de müşterilere büyük fayda sağlayacak, uzun süreli bir işbirliğinin ilk adımlarını attık.\"
Katar Havayolları aynı zamanda International Airlines Group’un yüzde 20, LATAM Airlines Group’un yüzde 10, Air Italy’nin yüzde 49 ve Hong Kong merkezli Cathay Pacific’in yüzde 9.99 hissesine sahip.

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