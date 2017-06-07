"Katar, gıda temini için Türkiye ve İran ile görüşüyor" iddiası

Sekiz ülkenin diplomatik ilişkilerini kestiği Katar'ın, gıda temini için Türkiye ve İran ile görüştüğü iddia edildi.

Reuters Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Katarlı bir yetkilinin Türkiye ve İran ile gıda tedariki konusunda görüşmelerin yürütüldüğünü söylediği, tedarikin Katar Havayolları'na ait kargo uçaklarıyla sağlanmasının planlandığı ileri sürüldü. Bahsi geçen yetkilinin ayrıca Katar hükümetinin Doha'da stratejik gıda stoklarının bulunduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Ajansın abonelerine servis ettiği haberde, Katar'ın 4 haftalık tahıl stoğu olduğu ifade edildi.