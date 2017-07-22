Katar Emiri'nden diyalog çağrısı

Katar Emiri Şeyh Tamin bin Hamad el Thani, Suudi Arabistan liderliğindeki bazı Arap devletlerinin uyguladığı diplomatik ve ekonomik abluka sonucu başlayan krizin çözümü için diyaloğa hazır olduklarını söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın başını çektiği, dört devletin Katar'la 5 Haziran'da tüm ilişkilerini askıya alması ve sınırlarını bu ülkeye kapatması sonrası başlayan krizden sonra ilk kez açıklama yapan Emir, çözüm için yapılacak görüşmelerin ülkesinin egemenlik haklarına saygı duyması gerektiğini kaydetti.

"Katar terörle durmaksızın ve taviz vermeksizin mücadele ediyor; uluslararası toplum da bunu görüyor" şeklinde konuşan el Thani, kendilerine uygulanan yaptırımların "önceden planlanmış olduğunu" savundu.

Emir, ayrıca Türkiye'ye çözüm için gösterdiği çabalardan dolayı da teşekkür etti. Katar lideri "İmzaladığımız ortaklık anlaşmasını hızlıca uygulamaya koyduğu ve basit ihtiyaçlarımızı karşıladığı için (Türkiye'ye) müteşekkiriz" ifadesini kullandı.

Suudi tarafından tepkiler

Yaptırım uygulayan devletlerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken Suudi bir yetkili Katar Emiri'nin konuşmasını Twitter'da "Orta okul öğrencisi tarafından yazılsa sınıfta kalırdı" sözleriyle nitelendirdi.

Dubai merkezli ve Suudi Arabistan tarafından finanse edilen El Arabiya televizyonundaki yorumcular da el Thani'nin konuşmasına olumsuz tepki gösterdiler. BAE merkezli bir internet gazetesinin editörü Ali el Naimi "Bu dik başlı konuşma Katar'ın terörü desteklemekten vazgeçmeyeceğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

Katar'a yaptırım uygulayan devletler bu doğalgaz zengini küçük Körfez ülkesini terör gruplarını desteklemekle suçluyor. Bu dört devlet ayrıca Müslüman Kardeşler ve Hamas gibi örgütleri terör grubu olarak addederek Katar'dan bu grupların yöneticilerine ev sahipliği yapmayı durdurmasını talep ediyor.

Neler yaşandı?

Başlangıcından beri doğrudan diyalog kapılarının kapalı olduğu krizde, Kuveyt arabuluculuk rolü üstlenerek her iki tarafı müzakere etmeye çağırdı. Katar Emiri'nin "kuşatma" kelimesiyle nitelendirdiği yaptırımların son bulması için sunulan 13 maddelik bir talep listesi geçtiğimiz haftalarda reddedilmişti.

Listenin maddeleri arasında Katar'da inşa edilen Türk askeri üssünün kapatılması ve Türk askerlerinin geri gönderilmesi ile El Cezire televizyonunun yayınlarına son vermesi yer alıyordu.

Gözden geçirilen talepler geçtiğimiz günlerde "prensipler" olarak, sadece terörle mücadele içeren maddelerle tekrar Katar'ın önüne getirildi. Katar yönetimi ise yeni taleplere henüz doğrudan yanıt vermezken, geçtiğimiz haftalarda resmi bir ziyarette bulundan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile terörle mücadele konusunda bir anlaşma imzaladı ve bu hafta terör yasalarında bir takım değişiklikler gerçekleştirdi.

Erdoğan Körfez'e gidiyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü resmi temaslarda bulunmak üzere bölgeye hareket edecek. Erdoğan, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar liderleriyle bir araya gelecek.

DW Türkçe'ye konuşan İsmail Numan Telci'ye göre Cumhurbaşkanı'nın bu ziyareti Doha için büyük önem taşıyor. Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde görev yapan Telci, Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ı krizdeki tutumunu gözden geçirmeye ikna etmeye, ancak bunu yaparken de bu ülke ile olan ilişkileri riske atmamaya çalışacak.

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Reuters, ÇÖ/BW