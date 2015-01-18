Katar Emiri, hentbol takımı için İspanya'dan parayla taraftar tuttu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ülkesine takım oyunlarında bir dünya şampiyonası getirebilmek için her yolu deniyor.

Emir Al Sani, ülkesinde düzenlenen Dünya Hentbol Şampiyonası'nda birinci olabilmek için çeşitli uluslardan 8 hentbolcuya 40 bin euro vererek vatandaşlık hakkı tanıdıktan sonra bu kez de para karşılığında dışardan taraftar getirdi.

DHA'da yer alan habere göre, İspanya'nın en fazla gürültü çıkartan ve takımını destekleyen 60 kişilik taraftar grubu, ücret karşılığında hentbol milli takımını desteklemek için Katar'a getirildi.

"Rentados" adı verilen bu taraftar grubu Hentbol Dünya Şampiyonası boyunca Katar Milli Takımı'nı desteklemek için adam başı 3 bin euro para kazanacak. Katar ayrıca bu 60 kişinin uçak, yatma ve yeme masraflarını da cebinden karşılayacak.

İspanyol taraftar grubuna davul, saksafon, zil, klarnet gibi müzik aletleri de veren Katar emirinin halinden çok memnun olduğu belirtiliyor.



Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin ayrıca Katar'da inşaatlar da çalışan işçileri de para ödeyerek otobüslerle salona getirdiği ileri sürüldü.

Dünya Şampiyonası'nda A grubunda mücadele eden Katar Hentbol Milli Takımı, şu ana kadar oynadığı iki karşılaşmada da galibiyet alarak iddialı konuma geldi.

Katar emiri ile yapılan anlaşma gereği, 8'i devşirme olan milli takım oyuncuları galibiyet başına 90 bin euro prim kazanıyorlar. Şampiyon olmaları halinde ise sporculara verilecek primin 4,3 milyon euro olduğu duyurulmuştu.