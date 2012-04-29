Katar Emiri 5 milyon euroya Yunan adası satın aldı

Ekonomik sıkıntı yüzünden Yunanistan’da birçok aile özel mülk olan adalarını elden çıkarmaya çalışırken, İyon Denizi’nde “Oxia” isimli bir ada Katar Emiri Şeyh Hamid El Tani ailesi tarafından satın alındı.

Hürriyet'in haberine göre, Ithaka Adası Yerel Yönetimi’nden bir sözcü adanın nisan ayı başında el değiştirdiğini ve 5 milyon euroya satıldığını bildirdi.

Alıcı olarak Katar Emiri’nin ailesine yakın bir yatırım şirketi gözüküyor. 4 km2’lik adayı, Avustralya’ya göç eden bir Yunan ailesinin sattığı belirtiliyor. Atinalı emlak uzmanı Dimitris Voyatzis’a göre, satılığa çıkarılan Yunan adalarıyla ilgili uzunca bir liste bulunuyor. Listenin başında ülkenin gözde adalarından Patroklos kayalık adası geliyor.

Patroklos, Yunan mitolojisinin denizler kralı Poseidon’un meşhur Kap Sounion Tapınağı’na yakın bir bölgede bulunuyor. Atina sahilinde 850 metre uzaklıktaki 4 km2’lik adanın listedeki fiyatı 100 milyon euro. İyon Denizi’nde bulunan Provadi ve Modi isimli iki adaya da bir ile üç milyon euro arasında değer biçiliyor.