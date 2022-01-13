Katar Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, "Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, 13-14 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmektedir" açıklamasını yapıldı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 13-14 Ocak 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Ziyaret çerçevesindeki temaslarda ikili ilişkilerimizin yanı sıra, başta Afganistan olmak üzere bölgesel konular ele alınacaktır."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da geçen ay Katar'ı ziyaret etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile bir araya gelmişti.