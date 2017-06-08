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Dünya
Deutsche Welle

Katar Dışişleri Bakanı: Asla taviz vermeyeceğiz

Katar Dışişleri Bakanı El Tani, ülkesinin izlediği dış politikadan yüzleşilen diplomatik krizin çözümü için "asla taviz verilmeyeceğini" söyledi. El Tani, BAE ile ihracat anlaşmalarına sadık kalacaklarını da belirtti.

08 Haziran 2017 21:28

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Tani, Katar'ın komşu olduğu Körfez ülkeleriyle aralarında yaşanan anlaşmazlığı çözmek için dış politikasını değiştirme niyetinde olmadığını ve asla taviz vermeyeceğini söyledi.

Doha'da basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan El Tani, "Dış politikamızın bağımsızlığından feragat etme niyetinde değiliz ve asla böyle bir niyette olmayacağız" dedi.

Suudi Arabistan ve müttefik Arap devletlerinin kendileriyle tüm diplomatik ve ekonomik ilişkileri kesmesinin Katar'ı etkilemeyeceğini belirten El Tani, ülkesinin bu politikalar karşısında "sonsuza kadar hayatta kalacağını" söyledi.

"Anlaşmalara sadık kalacağız"

El Tani, Katar tarafı olarak kendileriyle diplomatik ilişkileri kesmiş olmalarına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) aralarında mevcut olan sıvılaştırılmış doğalgaz anlaşmalarına sadık kalacaklarını da sözlerine ekledi. Ekonomisi büyük oranda petrol ve doğalgaz ihracatına dayanan Katar'ın en büyük ihracat ortağının BAE olduğu biliniyor.

Bakan El Tani ayrıca, İran'ın kendilerine gıda yardımı sağlamaya ve üç limanlarını tahsis etmeye hazır olduklarını ilettiklerini ancak teklifin Katar tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Suudi Arabistan ve BAE'nin de aralarında olduğu bazı Arap ülkeleri, hafta başında eş zamanlı olarak Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı. Olay, bölgede yıllardan beri yaşanan en büyük diplomatik kriz olarak değerlendiriliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters, BÜ/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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