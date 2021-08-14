Katar'dan Taliban'a ateşkes çağrısı

Taliban'ın siyasi büro şefi Molla Abdul Ghani Baradar ile bir araya gelen Katar Dışişleri Bakanı'nın, ateşkes çağrısı yaptığı belirtildi.

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e doğru ilerleyişi sürerken, Katar'dan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani ile Taliban'ın siyasi büro şefi ve müzakerecisi Molla Abdul Ghani Baradar'ın bir araya geldiği belirtildi. Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bakanımız, toplantıda Taliban'a ateşkes çağrısı yaptı" denildi.

"Taliban, Kabil'e 11 kilometre uzaklıktaki Çar Asyab'a geldi"

Associated Press ajansı, Taliban'ın başkent Kabil'e 11 kilometre uzaklıkta bulunan Çar Asyab bölgesine kadar ilerlediğini yazdı. Ajansa konuşan Hoda Ahmadi isimli milletvekili, Logar eyaletinin tamamında kontrolün kaybedildiğini ve Taliban'ın Çar Asyab'a gittiğini söyledi.

21 vilayet merkezi Taliban'ın kontrolünde

Öte yandan, AA'nın aktardığına göre Şerene, Esed Abad ve Gerdiz'in de düşmesiyle Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezlerinin sayısı 21'e yükseldi. Dün sabah saatlerinde başkent Kabil'in komşusu Logar, güneyindeki Zabul ve Uruzgan vilayetlerinin merkezleri Taliban'ın kontrolüne geçmişti. Ayrıca ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan ve merkezindeki Daykundi vilayetlerine bağlı bazı ilçeler de Taliban kontrolüne geçti.