Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda sadece lüks paket satın alanlar alkol tüketebilecek

Katar'da gerçekleşecek 2022 Dünya Kupası'nda loca ve konaklama fırsatlarının yer aldığı lüks hizmet paketi satın alan seyircilerin alkol tüketmesine izin çıktı. Standart bilet alanlar ise maç izlerken alkol tüketemeyecek.

France 24'te yer alan habere göre, 2022 Dünya Kupası'nın organizatör firması MATCH Hospitality, sadece içinde lüks hizmet paketini satın alan taraftarların alkollu içecek tüketebileceğini açıkladı.

MATCH Hospitality'nin satış sunumunda lüks hizmet paketi kapsamında yer alan Pearl Locası'nda kokteyl, şampanya, şarap hizmeti sunulacağı belirtildi. Lüks paketin fiyatı henüz belirtilmedi.

Katar'da alkol tüketimi sıkı denetimlere bağlı. Ülkede alkol yalnızca belirli lüks otellere bağlı bar ve restoranlarda satılabiliyor. Bir bardak bira 15 dolardan satılırken, bir kadeh şarabın fiyatı ise 20 dolara kadar çıkabiliyor.

Katar, FIFA Dünya Kupası'na 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ev sahipliği yapacak.