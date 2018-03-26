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Dünya

Katar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği Sevakin Adası projesini finanse edecek

Katar, 4 milyar dolara mâl olacak Sevakin Limanı rehabilitasyon projesini finanse edecek

26 Mart 2018 23:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti sırasında istediği ve daha sonra Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'in Türkiye'ye tahsis ettiği Sevakin Adası'na Katar finansal destek sağlayacak. Sudan Ulaştırma, Yol ve Köprüler Bakanı Mekkavi Muhammed Avad'ın yaptığı açıklamaya göre Katar, 4 milyar dolara mâl olacak Sevakin Limanı rehabilitasyon projesini finanse edecek.

Sudan Ulaştırma, Yol ve Köprüler Bakanı Mekkavi Muhammed Avad, resmi temaslarsa bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jassim bin Seif Ahmed Al Sulaiti ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin, Sevakin Limanı rehabilitasyon projesinde ortaklık kurma konusunda anlaştığını söyledi.

Katar ile Sudan'ın 2020'de tamamlanması beklenen projeyle ilgili anlaşmayı bugün imzalayacağını dile getiren Avad, 4 milyar dolara mal olacak projenin finansmanını Katar'ın karşılayacağını, buna karşılık da limanda yüzde 49 pay sahibi olacağını ifade etti.

Avad, söz konusu projeyle, bir zamanlar canlı ekonomik bir merkez olan Sevakin Limanı'nın bu rolünün yeniden işlevsel hale geleceğini belirtti.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir de Sulaiti ile başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sevakin Limanı rehabilitasyon projesini görüştü.

Sudan haber ajansı SUNA'ya göre, Sulaiti , Beşir ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, söz konusu projeyle ilgili bazı konularda mutabakata varıldığını aktardı.

Sevakin Limanı, Port Sudan'dan sonra ülkenin en büyük ikinci limanı olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'e rica ederek Sevakin Adası'nın tahsis edilmesini istemişti. Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir de Sevakin Adasının imar için Türkiye tahsis edilmesini kabul etmişti.

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