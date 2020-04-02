Katar basınından Falcao iddiası: Yıllık 10 milyon Euro'ya Al Sadd'la anlaştı

Katar'ın Al Watan Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray'ın maaş indirimi teklifine sıcak bakmayan Radamel Falcao'nun Al Sadd ile anlaştığı ifade edildi. Barcelona'nın eski yıldızı Xavi'nin çalıştırdığı ekibin, yıldız oyuncuya yıllık 10 milyon Euro önerdiği yazıldı.

Koronavirüs salgını futbol dünyasında da taşları yerinden oynatmaya başladı. Liglerin askıya alınmasıyla ekonomik olarak çıkmaza giren kulüpler, çözüm yolları aramaya başladı.



Krizi atlatmak için gündeme gelen ilk çare ise futbolcuların maaşlarında indirime gitmek. Juventus ve Barcelona'nın bu yola başvurmasının ardından Süper Lig ekipleri de oyuncularla görüşmeye başladı.

Falcao indirime yanaşmadı

Galatasaray'ın da başta yıldız isimler olmak üzere takımdaki futbolculardan indirim talep ettiği ifade ediliyor.



Katar basınında sarı-kırmızılı ekip için çarpıcı bir iddia dile getirildi. Al Watan'da yer alan habere göre Falcao, kulüpten gelen indirim istediğini reddetti ve Al Sadd'la anlaştı.

Kolombiya futbolunun efsane isimlerinden Faustino Asprilla'nın Falcao'nun Al Sadd ile anlaştığı haberlerine, "Katar, futbol oynamak için iyi seçenektir" şeklinde konuştuğu öğrenildi.