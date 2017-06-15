Katar ABD'den 12 milyar dolarlık savaş uçağı alacak

Katar resmi haber ajansı QNA'nın Savunma Bakanlığına dayanarak yayınladığı habere göre Katar 12 milyar dolarlık F-15 tipi savaş uçağı satın almak üzere ABD ile anlaşma imzaladı. ABD Savunma Bakanlığı da uçuk alımıyla ilgili anlaşmanın çarşamba günü iki ülkenin savunma bakanları Jim Mattis ile Halit el-Atiye arasında imzalandığını duyurdu. Bakanların ABD ile Katar arasındaki güvenlik işbirliğinin arttırılacağını açıkladıkları belirtildi. Körfez bölgesindeki gerginliğin giderilmesi gerektiği hususunda iki ülke arasında görüş birliği olduğuna da açıklamada yer verildi. Katar'a silah satışı geçen yıl ABD Kongresi'nde onaylanmıştı

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn geçen hafta Katar ile diplomatik ilişkilerine son vermiş ve Katar'a ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Yaptırımlara Katar'ın ‘Hamas ve Müslüman Kardeşler örgütlerini desteklemesi' gerekçe gösterilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump körfez'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarında Katar'a abluka uygulayan ülkelerin önlemlerini desteklediğini söylemişti. Trump yönetiminin diğer üyeleri ise daha ılımlı ifadeler kullanmış ve bütün tarafları krize bir an önce çözüm bulmaya çağırmışlardı.

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DW, afp/AG, BÖ