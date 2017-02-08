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BBC Türkçe

Katar 2022 Dünya Kupası için haftada 500 milyon dolar harcıyor

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, ülkede devam eden büyük stat ve altyapı projelerine haftada yarım milyar dolar harcadığını açıkladı.

08 Şubat 2017 18:29

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, ülkede devam eden büyük stat ve altyapı projelerine haftada yarım milyar dolar harcadığını açıkladı.

Katar Maliye Bakanı Ali el-Emadi, yeni statların yanı sıra otoyollar, demiryolu bağlantıları ve hastaneler için yaptıkları harcamaların dört yıl daha bu seviyede sürmesini beklediklerini söyledi.

Doğal gaz zengini emirlikte kupa için 200 milyar dolardan fazla paranın harcanacağı tahmin ediliyor

Ancak El-Emadi, 2022'nin, tarihin en maliyetli kupası olmayacağını savundu.

2014 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Brezilya, 11 milyar dolarlık bir maliyet açıklamıştı.

Rusya da 2018 Dünya Kupası'nı bütçesini 321 milyon dolar artırarak 10.7 milyar dolara çıkarmıştı.

Brezilya, statları yetiştirmekte zorlanmıştı.

El-Emadi, Doha'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ihalelerin yüzde 90'ının tamamlandığını ve bu projelerin üçte ikisinin iki yıl içinde teslim edileceğini söyledi.

Tesisleri zamanından önce tamamlayacaklarını belirten Maliye Bakanı, "İnsanlar kupa için ülkemize gelmeye başlarken biz hâlâ tesisleri boyuyor olmak istemiyoruz" dedi.

İnşaat projeleri için çoğunluğu Güney Asya'dan yüz binlerce işçi gertirildi.

İnsan hakları grupları bu işçilerin çok kötü koşullarda çalıştırıldığını söylüyor.

Katar geçen yılki bütçe açığının 12.8 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. 2017 için ise 7.8 milyar dolarlık bir açık öngörülüyor.

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