Katanlanlar kader seçimi için sandık başında

İspanya'ya bağlı Katalonya özerk bölgesinde bugün seçmenler erken genel seçimler için sandık başında. Seçim, bağımsızlık yanlısı partilerin mi yoksa Madrid taraftarı güçlerin mi çoğunlukta olduğunu göstermesi açısından önem taşıyor. İspanya'nın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddettiği bağımsızlık referandumunun ardından Katalan yönetimi ile Madrid arasında kriz yaşanmış ve Madrid'in girişimi ile erken seçim kararı alınmıştı.

Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan referandumunu bağımsızlık yanlıları kazanmış, ancak referandum hem anayasaya aykırı hem de katılımın düşük olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu.

Bölgede 135 sandalyeli parlamento için yaklaşık 5,5 milyon Katalan sandık başına çağrıldı. Seçim öncesi yapılan anketler ise sonucun başa baş olduğunu gösteriyor. Gözlemciler seçime katılım oranının da yüzde 80 civarında olacağı tahmin ediyor.

Katalanlar referandumunun ardından 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesi kararı almış, İspanya merkezi hükümeti de aynı gün anayasanın 155. maddesini uygulayarak parlamentoyu feshetmiş ve bölgenin kontrolünü eline almıştı.

Puigdemont: Seçilirsem döneceğim

Aralarında bölgesel yönetimin tutuklu başkan vekili Oriol Junqueras'ın da olduğu iki Katalan yönetici halen cezaevinde. Junqueras, Cumhuriyetçi Sol Parti'nin (ERC) listesinden birinci sırada aday gösterildi.

Bölgesel hükümetin görevden alınan başbakanı Carles Puigdemont da tutuklanmamak için Brüksel‘e gitmişti. JxCat adlı listeden (Katalonya İçin Birlikte) aday gösterilen Puigdemont, Barcelona'da düzenlenen son mitinge video konferans ile bağlanarak seçilmesi durumunda tutuklanma riskine rağmen Katalonya'ya döneceğini söyledi.

Yarışan partiler

Katalonya'da bağımsızlıktan yana üç parti mücadele veriyor. Bu partilerin seçimi kazanmaları durumunda nasıl bir tavır alacakları belli değil.

İspanya'ya bağlılıktan yana olan partiler ise ayrılıkçıların Katalan ekonomisine darbe indirdiklerini savunuyor.

Bağımsızlık karşıtı merkez sağ parti Ciudadanos'un lideri Inés Arrimadas, seçim kampanyalarında işsizlik, yatırımlar ve turizm gibi konulara dikkat çekerek halkın yeniden birlik ve beraberliğini sağlayacağını vaat etti.

dpa/AFP/ÇA/HS

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