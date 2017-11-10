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Dünya

Katalonya'nın eski Meclis Başkanı serbest kaldı

Carme Forcadell, serbest kalmak için 150 bin Euro kefalet ödedi

10 Kasım 2017 21:49

Eski Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell, ödediği 150 bin Euro'luk kefalet bedelinden sonra tutuklu bulunduğu Madrid'in Alcala Meno cezaevinden çıktı.

Cezaevinden çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Forcadell'in yurt dışına kaçma riskine karşı pasaportuna el konulduğu ve 15 günde bir Barselona'daki bir mahkemeye giderek imza atacağı bildirildi.

Katalonya parlamentosunda 27 Ekim'de kabul edilen tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrasında Başsavcılık tarafından "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Forcadell, dün Yüksek Mahkemede verdiği ifadenin ardından 150 bin Euro kefalet ödemesi halinde şartlı serbest kalma seçeneğiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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