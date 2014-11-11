Katalonya’nın bağımsızlığı ‘imkansız’



İspanya'ya bağlı Katalonya özerk bölgesinde pazar günü yapılan sembolik ‘bağımsızlık referandumu' ile başlayan tartışmalara İspanyol hükümeti son noktayı koydu. Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz, bölgedeki bağımsızlık çabalarını ‘imkansız' olarak nitelendirerek, “Mevcut özerkliğin bu şekilde genişletilmesi ne anayasamız ne de çevremizdeki demokrasilerin herhangi birinde mümkündür” diye konuştu.

Saenz'in açıklaması, Katalonya özerk bölgesi başkanı Artur Mas'ın İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a yazdığı mektuba yanıt olarak değerlendirildi. Mas mektubunda ‘nihai ve siyasi açıdan bağlayıcı' bir bağımsızlık referandumu düzenleme arzusunu dile getirmişti.

Pazar günü bölgede düzenlenen sembolik bağımsızlık referandumunda ‘evetçiler' cephesi açık arayla zafer kazanmıştı. Katalonya Bölge Hükümetinin pazartesi günü açıkladığı geçici sonuçlara göre yaklaşık yüzde 81'lik kesim İspanya'dan ayrılma yönünde oy kullandı. Ancak yaklaşık 5 milyon 400 bin seçmenin yarısından çok daha azının sandık başına gittiği de belirtildi.

Referandum yargıya taşınıyor

Öte yandan Anayasa Mahkemesi tarafından koyulan yasağa rağmen Katalonya'da düzenlenen pazar günkü referandum yargıya taşınıyor. İspanya Başsavcılığı izinsiz düzenlenen referandum nedeniyle Artur Mas ve bazı bakanlar hakkında dava açacak. İspanyol resmi haber ajansı EFE, yargı çevrelerine dayandırdığı haberinde Başsavcılığın Katalonya Yüksek Mahkemesi'nde Çarşamba günü dava açacağını bildirdi.

Turistlerin gözdelerinden Barcelona'nın başkent olduğu Katalonya bölgesi, ekonomik krizle mücadele eden İspanya'da refah seviyesi yüksek bir bölge olarak biliniyor. Kendi dillerine sahip olan Katalanlar ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sını oluşturuyor. İspanya'daki ağır ekonomik krizin ardından bölgede bağımsızlık talepleri son yıllarda daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.