Katalonya’dan bağımsızlık hamlesi

İstanbul, 4 Ekim (DHA) – Katalan Lider Carles Puigdemont, özerk yönetimin, bu haftanın sonu ya da önümüzdeki haftanın başında İspanya’dan bağımsızlığını ilan edeceğini duyurdu.

BBC’ye konuşan Puigdemont, Pazar günü yapılan bağımsızlık referandumunu tanımayan, İspanya hükümetinin bölgenin yönetimini ele geçirmesi halinde bunun her şeyi değiştirecek bir hata olacağını söyledi.

Yaşanan krizi çözmek için uluslararası arabuluculuk talebinde bulunduğunu söyleyen Puigdemont, konuyu İspanya’nın bir iç meselesi olarak gören Avrupa Komisyonu ile anlaşamadıklarını belirtti.

Polis müdahalesinden sonra, en az 893 sivil ve 33 polis memurunun yaralandığı referandumu değerlendiren Puigdemont, “Avrupa Birliği 900 kişinin yaralandığı bu olayı görmezden gelemez. Hükümetin sorumsuz tavrı Katalonya ve İspanya’nın sosyal kimliğini riske atmıştır.” dedi.

İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos da Madrid\'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Katalonya bölgesindeki bankaların ve Katalan şirketlerin müşterilerinin, korkmaları için hiçbir neden bulunmadığını söyledi. Bakan, \"Katalonya\'daki bankalar, Avrupa bankalarıdır... Bu bankaların müşterilerinin korkması için hiçbir neden yok\" dedi.

