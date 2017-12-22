Katalonya'daki seçimlerde bağımsızlık yanlıları önde

İspanya'nın özerk bölgelerinde halk bugün sandık başına gitti. Gözler tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından Madrid yönetimiyle kriz yaşayan Katalonya'ya çevrildi.

Bağımsızlık yanlıları önde

Türkiye saatiyle 22.00'da kapanan sandıklardan gelen ilk sonuçlara göre görevden alınan Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un partisi Katalonya İçin Birlik yüzde 42 ile önde görünüyor. Eski başkan Oriol Junqueras'ın partisi ise yüzde 32 ile ikinci sırada yer alıyor.

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Ne olmuştu?

Katalonya'da 1 Ekim'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunun ardından ilan edilen tek taraflı bağımsızlık Madrid yönetimini harekete geçirmiş, hakkında soruşturma başlatılan Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve bazı hükümet üyeleri Brüksel'e kaçmıştı. Madrid'de sürdürülen soruşturma kapsamında ise aralarında özerk yönetimin eski başkanı Oriol Junqueras'ın da bulunduğu çok sayıda Katalan siyasetçi tutuklanmıştı.