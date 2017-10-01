Katalonya'daki referandumda arbede

İspanya Anayasa Mahkemesi'nin askıya alınmasına karar verdiği, merkezi hükümetin de yasa dışı olarak kabul ettiği bağımsızlık referandumu için sandık başına giden Katalanlar, oy kullanmaya başladı.

Referandumun gerçekleşmemesi için İspanyol polisi tarafından alınan önlemler sürerken, Girona kentinde Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'un oy kullanacağı seçim merkezinde güvenlik güçleriyle seçmenler arasında arbede yaşandı.

Polis, oy verme işleminin başladığı spor salonuna, ön kapının camını çekiçle kırarak girdi. Çıkan olaylarda en az bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Puigdemont yaşanan arbedeye rağmen oyunu kullandı.

İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, Barcelona'da el koyulan oy pusulası ve sandıkların görüntülerini Twitter'da paylaştı.

Polis seçim merkezlerinin "çoğunu" kapattı

Birçok Katalan aile ve aktivist, sandıkların kurulacağı okul ya da diğer binaları işgal ederek, polisin bu yerleri seçime kapatmasına engel olmaya çalışıyor. Ancak İspanyol hükümeti, oy verme işlemi gerçekleştirilmesi planlanan merkezlerin "çoğunu" kapattığını duyurdu.

İspanyol polisinin referandumu engellemek için günlerdir sürdürdüğü girişimlere rağmen Katalan yetkililer, yaklaşık 5.3 milyon seçmene Katalonya genelinde kurulan 2 bin 300'ü aşkın seçim merkezine giderek oy kullanmaları için çağrıda bulunmuştu. Katalonya'daki referandum pusulasında "Katalonya'nın bir cumhuriyet olarak bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusu yer alıyor.

Anketlere göre 'hayır' çıkacak

Birçok Katalan, bölgenin geleceğine dair bir oylama yapılmasına destek verirken, yapılan kamuoyu yoklamalarına göre bağımsızlık talep eden Katalanlar azınlıkta.

Katalan Özerk Yönetimi'nin haziran ayında kendi anket şirketine yaptırdığı ankete göre; Katalanların yüzde 41'i bağımsızlık isterken, yüzde 49'u İspanya'nın bir parçası olarak kalmayı destekliyor.

Anketler, Katalan seçmenlerin Madrid yönetimi tarafından onaylanan bir referandumu, tek taraflı olarak ilan edilen bir referanduma tercih ettiğini ortaya koyuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/AFP/dpa,CÖ/AG