Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna yapılan polis müdahalesi Barcelona'da protesto edildi

Barselona'da Katalonya referandumuna yönelik polis müdahalesi bir yürüyüşle protesto edildi. Bir öğrenci örgütünün düzenlediği yürüyüş büyük bir sessizlik içerisinde gerçekleştirildi.

Binlerce öğrenci, öğretmen, çocuk, yaşlı, Barselona’da geçen pazar günü (1 Ekim 2017) gerçekleşen bağımsızlık referandumunun sonuçlarını savunmak ve Katalan Cumhuriyeti’ni kurmak için tam bir sessizlik içinde yürüyor.

TIKLAYIN- Katalonya'da bağımsızlık referandumu: Yüzde 90 'Evet'

Polisin, 894 sivilin yaralanmasına neden olan ve aralarındaki bazı yaşlıları da ciddi şekilde etkileyen biber gazlı ve plastik mermili müdahalesini protesto eden binlerce insanın yürüdüğü gösteri Barselona’daki bir öğrenci örgütü tarafından düzenlendi.

İspanya hükümeti pazar günü gerçekleşen bağımsızlık referandumunu durdurmak için binlerce İspanyol polisini Katalonya’ya göndermiş seçim sandıklarına müdahale de etmişti. Müdahale ve baskınlara karşın oy kullanmaya devam edildi. Katalan hükümetinin yaptığı açıklamaya göre 2 milyon 262 bin 424 oy pusulasının yüzde 90.09’u bağımsızlık referandumunda “evet” dedi.