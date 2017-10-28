Katalonya'da yetkiler İspanya Başbakan Yardımcısı'nda

İspanya tek taraflı bağımsızlık ilanı nedeniyle hükümet ve parlamentoyu feshettiği Katalonya'da acil durum önlemlerini devreye soktu. Buna göre 21 Aralık'taki bölgesel erken seçimlere kadar Katalonya'nın yönetiminden İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaría sorumlu olacak.

İspanya hükümetinin yayınladığı karara göre, Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluis Trapero görevden alındı. Madrid hükümeti Trapero'yu ayrılıkçıların tarafını tutmakla suçluyordu. Reuters haber ajansının ulaştığı bir yazışmaya göre Katalonya emniyetinin kendisine bağlı polis güçlerinden tansiyonu yükseltecek davranışlardan kaçınmalarını ve kriz karşısında tarafsız kalmalarını istedi. Madrid hükümetinin bölgedeki yönetimi devralması sırasında oluşabilecek gerilimlerden endişe ediliyor.

Katalan siyasiler sessiz

Yetkileri feshedilen Katalonya Başbakanı Carles Puigdemont ve hükümet üyelerinden henüz bir açıklama gelmedi. Katalan siyasetçilerin Madrid'in bölge yönetimini devralması karşısında nasıl bir tavır takınacağına dair bir işaret yok. Bağımsızlık yanlısı sol partilerden CUP'tan yapılan açıklamada ise İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un otoriterliği ve anayasanın 155'nci maddesi karşısında yılmayacakları bildirildi.

İspanya'daki 1939-75 yılları arasında süren diktatörlük döneminden beri ilk kez merkezi hükümet özerk bir bölgenin yetkilerini feshetti.

Madrid'te gösteriler bekleniyor

İspanya hükümetinin kararından sonra bugün başkent Madrid'de ülke bütünlüğünü savunan gösteriler düzenlenmesi bekleniyor. Bağımsızlık ilanından sonra Katalonya'nın başkenti Barcelona'da sokaklarda kutlamalar yapılmış, gösteriler düzenlenmişti.

İspanya Senatosu'nda anayasanın 155'inci maddesiyle ilgili yapılan oylamada Katolanya'nın özerkliğinin feshedilmesi 47'ye karşı 214 evet oyuyla kabul edilmişti. 155'inci madde, Katalonya'nın 3 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık referandumuna gitmesinin ardından gündeme gelmişti. Söz konusu madde, ayrılıkçı eylemlerde bulunan bölgelerin özerkliklerinin iptal edilmesine olanak tanıyor.

Reuters/AFP/AP/GY/EC

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