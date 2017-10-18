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Dünya

Katalonya’da turizm büyük darbe aldı, grevler devam ediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Ekim (DHA) – İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi’ni ziyaret eden turist sayıları Ekim ayından bu yana düşüşte

18 Ekim 2017 13:34

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Ekim (DHA) – İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi’ni ziyaret eden turist sayıları Ekim ayından bu yana düşüşte.
Yerel bir ticaret örgütünün verdiği bilgilere göre İspanya’nın en fazla turist çeken özerk bölgesi Katalonya’ya gelen turistlerin sayısı 1 Ekim’de gerçekleşen bağımsızlık referandumundan bu yana yüzde 15 düştü.
Exceltur meslek odası başkan yardımcısı Jose Luis Zoreda, düzenlediği basın toplantısında, Katalonya turizm sektörünün faaliyetleri Ekim ayının ilk iki haftasında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azaldığını açıkladı.
Otel ve uçak rezervasyonlarının Aralık ayının sonuna doğru, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldığını aktaran Zoreda, \"Bu düşüşler maliyetli olabilir. Eğer tahminlerimiz 2017 sonuna kadar doğru çıkarsa kayıp milyarlarca euroyu bulacaktır\" dedi.
Öte yandan, Katalonya Özerk Bölgesi’nde bağımsızlık yanlısı iki kurumun liderinin tutuklanmasının ardından genel grev büyümeye devam ediyor.
Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemont’un siyasi mahkum diye nitelendirdiği Jordi Cuixart ve Jordi Sànchez, şimdiye kadar yapılmış en büyük bağımsızlık yanlısı gösterileri düzenlemek suçuyla İspanya Ulusal Mahkemesi’nin beklenmedik kararıyla dün gözaltına alındılar ve bugün gözaltında ikinci gecelerini geçirecekler.
Katalonya genelinde tüm çalışanlar iki liderin gözaltına alınmasına tepki göstermek için 15 dakikalığına çalışmaya ara vermişti.
Cumartesi günü bölgede çok büyük bir gösteri yapılması bekleniyor. (Fotoğraflı)

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