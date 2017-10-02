Katalonya'da sandıktan bağımsızlık çıktı

Katalonya'da İspanya Anayasa Mahkemesi'nin askıya alma kararına rağmen yapılan bağımsızlık referandumunun ardından tansiyon yükseliyor. İspanyol polisinin müdahale ettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı seçimlerin ardından Katalonya Özerk Yönetimi Başbakanı açıklama yaptı. Başbakan Carles Puigdemont, seçmenlerin yüzde 90'ının bağımsızlık yönünde oy kullandığını duyurarak, "Katalonya bu seçim sonuçlarıyla İspanya'dan bağımsız olma hakkını kazandı" dedi.

Katalonya hükümeti seçimlere katılım oranını yüzde 42 olarak açıkladı. Başbakan Puigdemont, referandum sonuçlarının açıklanması öncesinde vatandaşlara televizyondan seslendiği konuşmada, Katalonya’nın İspanya'dan ayrılma çabalarıyla ilgili olarak, "Bu umut ve acı dolu günde Katalan vatandaşlar bağımsız bir devlet olma hakkını elde etti" dedi.

Puigdemont hükümetinin kabul ettiği yasa referandumdan "evet" oylarının fazla çıkması halinde, 48 saat içinde bağımsızlık ilanında bulunulabilmesini öngörüyor, Katalonya Başbakanı'nın bağımsızlık ilanını resmi olarak yarına dek yapıp yapmayacağı konusunda bir bilgi vermedi.

İspanya'dan tepki

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'sa referandumun geçersiz olduğunu söyleyerek, İspanyol polisinin referandum sırasındaki tavrını savundu. Rajoy vatandaşlara televizyondan seslendiği konuşmada, "Bugün Katalonya'nın bağımsızlığı konusunda bir referandum yapılmadı. Referandum bir mizansendi. Yaşanan şiddetin tek sorumlusu meşruiyet ve birlikte yaşamanın kırılmasını savunanlardadır" dedi.

840 kişi yaralandı

İspanyol polisi dün referanduma büyük oranda müdahale etti, sandık ve oy pusulalarına el koydu. Bazı seçim merkezlerinde polis ve seçmenler arasında arbede yaşandı. İspanyol yetkililer yaralanan 840 kişinin tıbbi müdahale gördüğünü açıkladı. Yaralılardan 92'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İspanya İçişleri Bakanlığı yaralanan polis sayısını 33 olarak açıkladı.

Referandumun ardından çok sayıda sendika ve sivil toplum kuruluşu salı günü genel greve gidilmesi çağrısı yaptı. İspanya'nın etkili sendikalarından UGT ve CCOO, "hukuk ve özgürlüklerin ağır ihlali" nedeniyle Katalonya'da iş bırakma çağrısı yaptı.

Katalonya’daki gelişmeler Avrupa'da birçok ülkede endişelere neden oldu. Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Madrid ve Barcelona'nın gerginliği derhal azaltarak diyalog arayışına girmek zorunda olduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Sosyalist grubun Başkanı Gianna Pittella, "İspanya ve Avrupa için üzücü bir gün" açıklamasını yaparken, Belçika Başbakanı Charles Michel twitter üzerinden, "Şiddet bir yanıt değil" paylaşımında bulundu. İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de İspanyol polisini "vatandaşlarına şoke edici bir şiddet uygulamakla" suçladı.

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DPA/AFP, HT/BÖ