Katalonya'da genel grev: Toplu taşıma durma noktasında

Çeviri - Gonca Tokyol

İspanya'nın Katalonya bölgesinde halk, pazar günkü olaylı referandumun ardından genel greve gitti. Kentte toplu taşıma durma noktasına geldi, bugün maçı olmayan Barcelona Futbol Kulübü de greve destek için antrenman yapmayı reddetti.

Ayrılık yanlısı sendikaların örgütlü olduğu okullar ve kültür merkezleri, polisin pazar günü uyguladığı şiddeti kınamak için iş durdurma çağrısında bulunurken, Katalonya’nın başkenti Barcelona’da metronun sadece belirli bölgelerde hizmet verdiği ve ücretsiz olduğu belirtildi. Önemli bir turizm kenti olan Barcelona’da özel ve resmi müzelerin büyük kısmının kapalı olduğu kaydedildi.

Ulusal polisin Barcelona’daki genel merkezi önünde bir araya gelen 15 bine yakın vatandaş, “Bağımsızlık” sloganları attı. Polise “işgal güçleri” diye seslenen eylemciler, Madrid tarafından görevlendirilen güvenlik güçlerinin ülkenin kuzeydoğusunu terk etmesi çağrısında bulundu.

Grevle ilgili bir duyuru yayınlayan FC Barcelona da, profesyonel ve gençlik takımlarının salı günü antrenman yapmayacağını duyurmuştu. Kulübün Sants tren istasyonunda bulunan satış mağazası da bugün hizmet vermedi.

Twitter’a yansıyan görüntülerde, eylemcilerin otobanı da ulaşıma kapattığı ve protestocuların bir kısmının kurulan barikatların önünde satranç oynadığı görüldü.

A general strike in Catalonia has begun. Demonstrators are blocking the highway. Men are playing chess. #CatalanRederendum pic.twitter.com/C1XWoUtZPz