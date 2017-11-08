Katalonya'da genel grev ilan edildi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde merkezi hükümetin uyguladığı 155. maddeyi ve eski Katalonya yerel hükümeti üyelerinin tutuklanmasını protesto etmek için genel greve gidildi.

Intersindical-CSC adlı sendikanın çağrısıyla yapılan genel greve, bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşları da destek verirken ülkenin iki büyük işçi sendikası "siyasi bir grev" olduğu gerekçesiyle buna katılmadığını açıkladı.

Daha çok ulaştırma sektörünü hedef alan genel grev nedeniyle 60'tan fazla noktada kara ve demiryolu ulaşımı kesildi. Özellikle Barselona kenti çıkışındaki 6 otoyolda trafiği kesen grev gözcüleri, benzer eylemleri şehir içinde kilit konumdaki trafik noktalarında da yaptı.

Ayrıca demiryollarını işgal eden gruplar tarafından Barselona-Girona arasındaki hızlı tren hattı ile bazı önemli banliyö hatlarının geçici kapatıldığı görüldü.

Ulaşımı felç eden eylemler nedeniyle Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona gibi kentlerin giriş-çıkış noktalarında uzun kuyruklar oluştuğu bildirildi.

Bazı köprülerin üzerine de "Baskılara karşı geri tek bir adım bile atmayacağız. Biz cumhuriyetiz. 8 kasım genel grev" yazılı pankartlar asıldı.

Katalonya yerel yönetimi, yüzde 25 ila 50 arasındaki asgari ulaşım hizmetlerinin garanti edildiğini açıkladı. Eğitimde ise okullarda her 6 sınıfa bir öğretmen verilebildiği kaydedildi.

Bu arada grev kapsamında, Katalonya'daki büyük kentlerin belediye binalarının olduğu meydanlarda gün içerisinde toplanma eylemleri yapılacağı duyuruldu.

Bağımsızlık yanlıları eylemlerinde eski Katalonya yerel hükümeti üyelerinin tutuklanmasını ve İspanya hükümetinin anayasanın 155. maddesini uygulayarak Katalonya'nın özerklik yönetimini kendi bakanlıklarına devretmesi kararını protesto etti.

Katalan polis ulaşımı açmak için eylemcileri ikna etmeye çalışırken herhangi bir olay çıkmadığı görüldü.