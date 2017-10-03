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Deutsche Welle

Katalonya'da genel grev ilan edildi

Katalonya'da polis şiddetini protesto amacıyla genel grev ilan edildi. Başbakan Rajoy müdahalenin orantılı olduğunu ve referandumun hükümsüz sayılacağını duyurmuştu.

03 Ekim 2017 11:04

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki sendika ve diğer kuruluşlar pazar günü yapılan bağımsızlık referandumunda polisin şiddete başvurmasını protesto amacıyla genel grev ilan etti. Genel grevin organizatörleri arasında ayrılıkçı halk girişimi ANC ile milliyetçi kültür derneği ‘Omnium Cultural' da bulunuyor. Genel grev sırasında Katalonya'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenecek olan mitinglere de on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

İspanya'nın ekonomik bakımdan en gelişmiş bölgesi olan Katalonya'nın bağımsızlık yanlıları ‘yozlaşmış' olarak tanımladıkları Madrid'deki merkezi yönetime aşırı mali kaynak arttırmak zorunda olduklarından kendi gençlerinin geleceğinin karartıldığını iddia ediyorlar. Bağımsız Katalan bölgesinin Avrupa'da daha iyi bir konuma geleceği de öne sürülen savlar arasında.

Barcelona Futbol Kulübü de bir günlük genel greve katılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada salı günü takımın antrenmana çıkmayacağı bildirildi.

İspanyol sendikaları desteklemiyor

Genel grevi desteklediğini duyuran İspanya'nın iki büyük işçi sendikası hafta başında desteğini geri çekti. Sendika yönetimi kararı "Katalonya hükümet başkanı Carles Puigdemont'un konuşmasından izledikleri tek stratejinin bağımsızlık olduğunun anlaşılmasını" gerekçe gösterdi. Anlaşmazlığa çözüm bulunması için Barcelona ile merkezi hükümet arasındaki görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğine de açıklamada yer verildi.

Resmi verilere göre, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilen bağımsızlık referandumu sırasında çıkan olaylarda yaklaşık 900 kişi yaralandı. Ayrılıkçı cephe referandumda kullanılan oyların yüzde 90'ını kazandı. Madrid yönetimi anayasaya göre oylamanın geçersiz sayıldığını duyurdu.

Diyalog çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü "İspanya'nın demokratik kurumlarının çözüm bulacağına Guterres'in inandığını" söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bir gazeteye verdiği demeçte taraflar arasında diyalog başlatılması gerektiğini söyledi. Gabriel, "Karşılıklı konuşmak Avrupa Birliği'nin temel prensibidir. Demokrasi uzlaşı aramaktır. Bunun için iki tarafın da siyasi irade göstermesi gerekir” dedi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki muhafazakâr partiler ortak grubunun (Avrupa Halk Partisi) başkanı Manfred Weber de taraflara görüşmeleri için çağrıda bulundu. Weber "Krizi tırmandırmak değil, sadece İspanya Anayasası temelinde yürütülecek yapıcı diyalog çözüm getirebilir” dedi.

Dpa/DW, AG/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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