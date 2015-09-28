Katalonya'da bağımsızlık yanlısı partileri önde

İspanya'dan bağımsızlık isteyen Katalonya bugün sandığı gitti. Sandık çıkış anketlerine göre bağımsızlık yanlısı partiler önde görünüyor.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde yapılan seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandık başı anket sonuçlarına göre Katalonya'da seçimleri bağımsızlık yanlısı siyasi partiler kazandı.

5,5 milyon seçmenin kayıtlı olduğu seçimlere katılımın bu zamana kadarki en yüksek orana ulaştığı belirtildi.

Katalonya devlet televizyonu TV3'ün verdiği sandık başı anket sonuçlarına göre, bağımsızlık yanlısı girişimlere öncülük eden "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakının, seçimleri kazandığı ancak tek başına iktidara gelecek sayıyı bulamadığı iddia edildi.

"Junts pel Si"nin Katalonya'da iktidara gelmesi için daha önceden tahmin edildiği gibi aşırı Katalan milliyetçisi "Halk Birliği Adaylığı" (CUP) partisi ile ittifak kurması ya da dış destek alması gerekiyor.

Sandık başı anket sonuçlarına göre 135 sandalyeli Katalan parlamentosunda "Junts pel Si" 63-66, Ciudadanos 19-21, Catalunya si que es pot 12-14, Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) 14-16, Halk Birliği Adaylığı (CUP) 11-13, Katalonya Halk Partisi (PPC) 9-11, Katalonya Demokratik Birlik (UDC) 0-3. Bu sonuçlara göre seçimlerde süpriz yapan siyasi parti CUP olarak öne çıktı.

Bu arada "Junts pel Si"nin balkon konuşması için Barcelona'daki "El Born Kültür Merkezi" önünde toplanan kalabalık, sandık başı sonuçlarının açıklanmasının ardından "bağımsızlık" sloganları atı.