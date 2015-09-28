Katalonya'da bağımsızlık yanlıları kazandı

İspanya'nın Katalonya bölgesinde bugün düzenlenen seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre bağımsızlık yanlıları kazandı.

Şimdiye dek sandıkların yüzde 90'ından fazlasının açıldığı ve sonuçlara göre bağımsızlık yanlısı ittifakın parlamentodaki 135 koltuktan 72'sini kazandığı bildiriliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bağımsızlık yanlıları 68 sandalyeye ulaşırlarsa tek taraflı olarak 18 ay içinde bağımsızlık ilan edebileceklerini söylemişlerdi.

İttifakta "Junts per Si" (Hep Birlikte Evet'e) adlı partinin 62 koltuk kazanırken; solcu CUP partisinin ise 10 koltuğu garantilediği belirtiliyor.

Bölgesel seçimlere Katalonya'nın iki bağımsızlık yanlısı partisi güç birliği yaparak girdi.

Bağımsızlık yanlılarının oluşturduğu blok, seçim öncesinde yapılan anketlerde önde gözüküyordu. Ayrıca Katalan halkının büyük kısmının da olası bir bağımsızlık referandumunda bağımsızlıktan yana oy kullanacağı da anketlerden çıkan sonuçlar arasındaydı.

Ancak İspanya hükümeti, söz konusu ifadelerin temelsiz olduğunu vurguluyor ve tek taraflı bir bağımsızlık ilanı durumunda konuyu mahkemeye taşıyacağını söylüyor.

Madrid: Saçmalık

İspanya'nın zengin Katalonya bölgesinde sandıklar bu sabah kuruldu ve oy verme işlemi başladı. Sandıklar TSİ 20.00'da kapandı.

Katalonya'da 5 milyonun üzerinde seçmen bulunuyor.

Güçlerini birleştiren bağımsızlık yanlısı partiler ise bölgesel yönetimin başında bulunan Convergencia partisi ise Esquerra Republicana. İki partinin bu seçimler için hazırladığı ortak flamada ise 'Evet demek için birlikteyiz' yazıyor.

Bağımsızlık yanlısı iki parti bugünkü seçimi 'fiili bir bağımsızlık referandumu' olarak yorumluyor veİspanya hükümetini resmi bir referandumun önünü kesmekle suçluyor.

Kasım 2014'te Katalonya'da düzenlenen ancak Madrid tarafından tanınmayan referandumdan bağımsızlığa 'Evet' oyu çıkmıştı.

Başbakan Mariano Rajoy önderliğindeki merkez sağ hükümeti, Katalonya'daki bağımsızlık planlarını 'Saçmalık'olarak niteledi ve Rajoy Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasının tüm ülkeyi etkileyecek bir durum oılması nedeniyle referandumun ülke genelinde düzenlenmesi gerektiğini savundu.