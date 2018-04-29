T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Katalonya'da bağımsızlık referandumundan sonra genel grev

İspanya'nın Katalonya bölgesinde düzenlenen tartışmalı referandumun ardından, bölgenin büyük bir bölümünde bugün genel greve gidiliyor. Katalan sendikalar ve meslek örgütlerinin çağrısıyla gidilen greve Barcelona futbol kulübü de destek veriyor.

29 Nisan 2018 20:30

İspanya'nın Katalonya bölgesinde düzenlenen tartışmalı referandumun ardından, bölgenin büyük bir bölümünde bugün genel greve gidiliyor.

Katalan sendikalar ve meslek örgütlerinin çağrısıyla gidilen genel grevin gerekçesi, geçen önceki gün yapılan "referandumda görülen ağır hak ve özgürlükler ihlali" olarak açıklandı.

Madrid yönetiminin yasadışı gördüğü referandumda, buna karşın 2,2 milyon kişi oy kullandı.

Ancak İspanyol polisinin oylamayı engelleme girişimlerinde yüzlerce kişi de yaralandı.

Bazı polisler oy kullanılmasını önlemek için plastik mermi kullanırken, bazıları oy verme merkezlerini bastı ve kadınları saçlarından sürükledi.

Katalan sağlık görevlileri olaylar sırasında 33 polis memurunun de yaralandığını belirtti.

Bugünkü genel grevle, toplu taşıma duracak ve Katalonya'daki okullar ve klinikler kapanacak.

Barcelona futbol kulübünün de bugün herhangi bir karşılaşması olmamasına karşın greve katılacağı, üniversite ve kentteki çağdaş sanat müzesinin de kapalı kalacağı bildirildi.

Bu arada, siyasetçilerin krize çözüm bulma çabaları da sürüyor.

Katalonya bölgesi başkanı Carles Puigdemont Madrid'deki merkezi yönetimde yeni bir anlayış görmek istediğini söylerken, Başbakan Mariano Rajoy önderliğindeki İspanyol hükümeti, ülknin kuzeydoğusundaki görece daha varlıklı bölgenin özerkliğinin askıya alınabileceği uyarısında bulundu.

Katalan yetkililer oylama sonucu yüzde 90'a yakın seçmenin bağımsızlığa destek verdiğini belirtilirken, yüzde 42'lik düşük katılım oranının Puigdemont'un konumunu zayıflattığı yorumu yapılıyor.

Başbakan Rajoy oylamanın demokrasiyle "dalga geçmek" anlamına geldiğini söyledi ve Katalanların yasadışı bir oylamada yer almaları için kandırıldığını savundu.

Başbakan Rajoy, dün geç saatlerde ana muhalefetteki Sosyalist Parti'nin lideri Pedro Pedro Sanchez ve Ciudadanos Partisi'nin liderleri Albert Rivera ile görüşme yaptı.

Sanchez Katalonya lideri Puigdemont ile derhal görüşmeler yapılması çğdısında bulunurken, Rivera Katalonya'nın özerkliğine uygulamada son verecek olan anayasanın 155. maddesinin işletilmesini istedi.

Puigdemont ise uluslararası topluma arabuluculuk yapması çağrısında bulundu.

Ancak Avrupa Komisyonu krizini İspanya'nın "iç meselesi" olduğunu ve anayasal düzene bağlı kalınarak çözülmesi gerektiğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KatalonyaKatalanBarcelonaCarles Puigdemont MadridBaşbakan Mariano RajoyPuigdemontRajoyKatalanlarınSosyalist PartiPedro Pedro SanchezCiudadanos PartisiAlbert RiveraSanchezRivera KatalonyaAvrupa Komisyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24